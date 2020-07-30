高雄議長補選明（31）日舉行投票，資深媒體人邱明玉坦言，國民黨在議長補選並非十拿九穩，在票還沒開出來之前還是有變數，但對江啟臣來說，考驗除了議長還有市長選舉，8月15日市長開票結果出爐後，大家一定會開始逼宮。

資深媒體人邱明玉在政論節目《新聞面對面》中表示，如果韓國瑜8、9月要出來謝票的話，勢必是幫黨主席選舉進行暖身，而韓國瑜會出來的原因是因為江啟臣，因為現在大家都看衰江啟臣，最近聽到最誇張的耳語，是他連8月15日都做不下去。

主持人謝震武問到，議長選舉會有變數嗎？邱明玉說，當初看起來十拿九穩，但江啟臣跟李乾龍對高雄真的太不瞭解了，所以還是要仰賴黨部主委莊啟旺，可是莊啟旺屬意陸淑美，引發年輕立委反彈，導致假投票時變成「阿姑」曾麗燕出線，強調議長是不是十拿九穩，在票還沒開出來之前還是有一些變數。

邱明玉也提到，江啟臣的考驗除了議長還有市長選舉，市長對國民黨來說是艱困的，如果李眉蓁輸可能在預料之中，但問題輸了是不是潰敗，沒有拿到三成，沒有楊秋興的保衛戰，大家一定開始對江啟臣逼宮。

邱明玉透露，逼宮有兩個時間點，一個是8月15日票開出來，如果李眉蓁得票只有兩成多的話，黨內開始就會有聲音，「全代會要找江啟臣算的帳更多」，從最早之前的兩岸論述、九二共識，搞得全黨天怒人怨，到現在的廢考監跟林為洲也是「超級不合」，林為洲甚至要辭總召來表明廢考監的決心。

至於江啟臣目前狀態，邱明玉說有記者前幾天跟他吃飯，就形容江啟臣「他真的很累，看起來很累，整個癱坐在椅子上」。

(中時新聞網)