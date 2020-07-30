蘋果iPhone代工廠緯創日前宣布，將旗下蘇州組裝廠售予大陸組裝大廠立訊精密，震驚業界。財信傳媒董事長謝金河也在臉書發表「立訊牽動的下一個大戰局」一文，談立訊與蘋果未來的戰略部屬。

緯創把工廠賣立訊到底好不好呢？謝金河認為，緯創賣廠給立訊並轉成5639萬股立訊股票，緯創把工廠交給有「女版郭台銘」之稱的立訊董座王來春，也省去處理廠房、土地與勞工的問題，而且換成立訊股票，隨時可以套現，策略反更靈活，同時和碩也入局，這是非鴻海陣營重新再集結。

但立訊、蘋果的發展，也牽動了蘋果在印度市場的戰略。謝金河指出，立訊逐漸取代鴻海，成為蘋果在大陸最重要代工廠商，而大陸以外的代工基地可能重新部署，由台廠打天下。因為印度的手機市場一直以來都是大陸品牌手機的天下，蘋果勉強擠入前十名，但巿占率只有個位數，小米、Vivo是前兩大，三星市占率節節下滑，大陸品牌手機豪取印度75%市占率。

他說，這次大陸、印度邊界衝突，兩國關係交惡，在地緣政治緊張下，印度成為美國最重要的印太戰略夥伴，美國在經濟上會全力拉抬印度，而蘋果要追求下一個成長，目前市占率很低的印度市場非拿下不可。今年iPhone全力生產SE系列低價手機，在地緣政治緊張局勢下，蘋果趁機搶攻印度市場，這是在印度崛起很大的一次機會，台廠包括鴻海在印度這局又是一次全新的局面，誰能勝出？牽動下一個蘋果供應鏈的變化。

(中時新聞網)