經過四個多月的停賽，NHL將於本週日(8/2)重啟賽季，本季剩餘賽事將集中在多倫多及愛德蒙頓兩個城市進行，以降低染疫風險。第一階段的復賽賽程分為「季後賽資格賽」及「小組循環賽」，東西部第5到12名的球隊分為8組，進行5戰3勝制的資格賽，勝出球隊將晉級季後賽。東西部前4名的球隊確定會晉級季後賽，將另進行小組循環賽以決定季後賽首輪的順位。

復賽後的首場賽事將由紐約遊騎兵交手卡羅萊納颶風，目前各路專家一面倒看好颶風能掃過遊騎兵晉級，但筆者認為遊騎兵是資格賽所有組合中，最有機會以下剋上的球隊，具體緣由不妨聽筆者娓娓道來。

颶風擁有才華洋溢的前場陣容，除了奧霍(Sebastian Aho)及特拉維倫(Teuvo Teravainen)近幾季持續有穩定貢獻，本季斯維奇尼科夫(Andrei Svechnikov)破繭而出的表現讓颶風前場更具威脅性。但門將戰力是颶風的不安定因子，主戰門將姆拉澤克(Petr Mrazek)本季對戰遊騎兵3戰皆墨，場均失球高達3.44，替補門將萊默(James Reimer)面對遊騎兵1場賽事也丟了5球之多，門將對遊騎兵的疲軟表現為颶風的季後賽之路埋下一層隱憂。

遊騎兵本季引進帕納林(Artemi Panarin)後，團隊進攻戰力大躍進，帕納林不僅個人場均得分1.38高居東部之首，斯特羅姆(Ryan Strome)與齊巴內賈德(Mika Zibanejad)在他的穿針引線下，進攻數據也大幅成長，遊騎兵優異的前場進攻火力已能與坦帕灣閃電等強隊並駕齊驅。值得注意的是，遊騎兵目前場均失球3.14僅排名聯盟倒數第8，其糟糕的防守數據來自於門將喬吉夫(Alexandar Georgiev)與蘭奎斯特(Henrik Lundqvist)季初荒腔走板的表現，直到球團從發展聯盟升上謝特斯金(Igor Shestyorkin)後，團隊防守才漸漸步回正軌。謝特斯金本季先發12場拿下10勝，優質先發率高達75%，在他坐鎮門將後，遊騎兵已搖身一變成為攻守俱佳的勁旅。

雙方系列賽首戰將在本週日凌晨12點進行，兩隊雖然都擁有出色的前場陣容，但遊騎兵帕納林優異的個人進攻能力估計能帶給對方較大的防守壓力。防守端方面，颶風門將過去對遊騎兵的作戰績效令人不敢恭維，相信謝特斯金只要穩定發揮，遊騎兵應能收下系列賽首勝，推薦直上「不讓分玩法-紐約遊騎兵勝」。

(中時新聞網)