行政院推出的振興三倍券於7月15日上路，為促使各大行業加快復甦，文化部、教育部、農委會、客委會，也推出加碼方案。未料，動滋券、客庄券的抽獎活動引來許多民怨!對此，「宅神」朱學恒諷刺表示，這次各種券的發送和抽籤，如果不說是政府弄得，「我還以為是荒謬行為藝術大師沈玉琳做的咧」。

宅神在臉書指出，動滋券抽獎直播三十分鐘，中間有三分之一長官致詞，然後射飛鏢，飛鏢的數字跟抽中與否的關係也不知道，抽完也不知道中了沒。

此外，宅神提及，客家人抽不到客庄券，動滋券買不了運彩，藝FUN券抽到卻領不到，三倍券讓機車行老闆花四小時填資料，賣一部機車。宅神認為，這場台灣全國紓困大逃殺讓國民彼此相愛相殺，真的好玩又好刺激，「要非常感謝各部會花時間設計這些廢到笑的遊戲讓大家打發疫情期間的無聊」。

他直言，這次各種券的發送和抽籤，如果不說是政府弄得，「我還以為是荒謬行為藝術大師沈玉琳做的咧」。

(中時新聞網)