全球最大記憶晶片和智慧手機製造商三星電子，周四公布第2季財報，營運獲利年增23％至8.1兆韓元（68.1億美元）符合公司預期，主要是DRAM銷售強勁所帶動。淨利年增7％至5.6兆韓元。營收下跌6％至53兆韓元。

三星電子第2季晶片部門營運獲利大漲60％至5.43兆韓元，行動設備部門營運獲利也成長25％至1.95兆韓元。

三星電子解釋晶片部門業績成長而不受疫情衝擊的主因是，疫情讓上班族的居家工作與學生的線上學習等需求急速增加，刺激視訊會議和網路等相關設備需求大增，並且需要提升硬體設備效能來配合，從而帶動晶片尤其DRAM的需求大幅增長。

雖然其智慧手機在第2季的出貨受疫情影響而變弱，但封閉措施讓三星電子減少廣告行銷支出，從而提高該部門的營運獲利表現。

三星電子目前看好下半年的晶片需求穩定成長，以及包括三星電子在內的各家廠商推出新款智慧手機的帶動下，將有助提升其業績表現。

儘管如此，三星電子警告新冠肺炎疫情，和中美關係愈來愈緊張而引發貿易衝突等利空因素，會對市場構成各種風險。

(工商 )