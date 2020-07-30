台灣機械工業公會、台灣區電機電子工業公會今(30)日簽約結盟，雙方攜手合作，以智慧機械及智慧製造雙引擎，驅動台灣設備暨製造數位轉型，促成工業4.0提前達標。受邀出席經濟部技術處長羅達生表示，機械公會推動2025年機械產業產值邁向2兆元，不會受疫情影響，反而因機械產業推動數位轉型而提前達成。

機械公會理事長柯拔希、電電公會理事長李詩欽今日在技術處長羅達生見證下，簽署「設備暨製造數位轉型」結盟合作意向書。未來機械業者結合電電公會終端廠商及系統整合業者，透過機械雲，實踐智慧製造完整供應鏈，打造機械雲生態系。機械公會及電電公會全台近6,000家會員廠商將導入智慧機械雲平台，聯手推動臺灣產業數位轉型，強化製造業韌性與國際競爭力，掌握後疫情時代商機。

柯拔希表示，電電公會是台灣最大產業公會，機械公會是第二大產業公會卻是最老的公會，兩大公會在台灣經濟發展扮演最重要的角色，各自在所屬領域打拚，各自在全球排名居前幾名，機械業在全球排名第四。

柯拔希指出，機械公會從2015年開始推動智慧機械及智慧製造，要將台灣變成機械強國。兩大會結盟是台灣首創，也是台灣最好的未來。合作起源於機械公會去年12月舉行智慧機械雲成果發表會，不能光只有機械業，還需要有資通訊，希望機械公會及電電公會兩強結盟。短期目標，機械公會希望是所有機械加入資通訊連網，所有的機械具有聯網、數位蒐集、可視化及智慧化的功能，達到萬機聯網上雲端。中期由公會及經濟部技術處共同推動感測器及機械雲平台開發，萬機聯網，從單機到整線、整廠整線都要智慧化聯網，所有的機械具有聯網、數位蒐集、可視化及智慧化的功能，達到萬機聯網上雲端。

柯拔希指稱，中期由機械公會及經濟部技術處共同推動感測器及機械雲平台開發，期由公會及經濟部工業局合推智慧機上盒，讓機械雲像是手機「APP STORE」，依據廠商的需求下載，未來應用無限可能。機械雲是一個創新商業模式，也是臺灣機械未來的核心競爭力，更是智慧機械走向智慧製造的重要里程碑。長期目標是運用AI人工智慧以及大數據資料的分析與應用，協助廠商迎向智慧機械與智慧製造。單打獨鬥時代已經過去，要相互結盟，可節省成本，提升台灣機械產業整體價值。

柯拔希指出，兩公會結盟，推動數位轉型，將雙方專長結盟，還要納入工研院、財團法人精密機械研究發展中心、金屬工業研究院等研究單位，未來可以在全球製造業供應鏈扮演關鍵角色。

李詩欽指出，電電公會與機械公會，雙方將以智慧機械及智慧製造雙引擎為目標，共同驅動台灣設備暨製造數位轉型。2017年機械產業設備產值首度破兆元，2025年邁向2兆元。

李詩欽表示，兩會在「智慧機械雲平台」上共同合作項目，以協助機械公會會員廠商導入平台應用，加速機械雲平台之產業化為主要方向。機械公會可提供有關機械雲平台技術與資訊，協助電電公會的會員廠商進入機械雲服務之生態體系，並共同爭取政府支持，發展「智慧機械」與「智慧製造」雙引擎，並藉此促進電子資通訊與機械業者合作交流合，加速機械產業化。同時，電電公會會員可為機械設備上的智慧機上盒（SMB）加值，強化智慧功能應用模組。而機械設備業者則可透過機械雲，將設備所需智慧化功能與服務軟體藉由機械雲來提供服務，讓眾多中小企業設備業者也能快速智慧化。由於機械雲服務對象包括機械設備製造業者與使用者，故電電公會的系統整合(SI)會員，可參與提供雲平台生產製程之虛擬量測、品質監控、稼動率等應用軟體，供設備製造業者或使用者下載，讓國內機械業真正從硬體提供到加值服務，藉以拓展商機。

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