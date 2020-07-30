根據最新市調報告，第二季中國華為技術首度超越南韓三星電子與美國蘋果公司，成為全球第一大智慧手機製造商。

Canalys公布最新調查報告，華為第二季智慧手機出貨量達558萬支，年減5%。相較之下，三星電子第二季出貨537萬支智慧手機，較去年同期大減30%。這是華為首度拿下單季冠軍。

惟分析師對華為能否繼續維持這個榮景抱持懷疑看法，因為華為第二季逾7成手機銷售量都出自於中國，而受到美國制裁的打擊，其海外銷量較去年同期大減27%。

根據Counterpoint Research出具的報告，在歐洲這個華為的主要市場，其第二季智慧手機市占率由去年同期的22%大跌至16%。華為在歐洲是第三大智慧手機廠，仍落後三星與蘋果，顯示華為第二季的全球領先地位，其實是建立在擴大其中國市占版圖的基礎上。中國是全球第二大經濟體，在這個具有龐大人口的市場上取得成功，通常能助公司一舉奪下巨大的全球市占。

(時報資訊)