南韓企業對八月的商業信心持續低落。

周四公布的數據為韓國經濟研究院(KERI)對營收600大企業在七月底進行的調查，對八月的商業調查指數來到81.6，稍優於前一月的73.7。然指數仍低於100，意指悲觀者仍多於樂觀者。

據韓聯社報導，該指數已連續第27個月低於100。新冠疫情的橫行，全球需求銳減，讓以出口導向的韓企在近期信心不振。南韓週四新報18名新增病例，已有下降，然累計有13132名病例，以及300名死亡。

(時報資訊)