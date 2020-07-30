IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）法說會對第三季旺季營運釋出樂觀看法，激勵今（30）日股價開高後放量勁揚，最高上漲6.78％至63元，創2007年12月初以來近12年8個月新高，早盤維持逾6％強勁漲幅。

欣興股價自3月中的23.65元近13月低點一路震盪走升，以今日早盤高點63元計算，4個月來波段漲幅已達1.66倍。三大法人近期買賣超調節互見，但上周合計買超9462張、本周迄今已買超1萬7557張，仍持續偏多操作。

展望第三季，欣興預估PCB稼動率將提升至80～90％、軟硬結合板（HDI）提升至75～90％，載板維持75～80％的近滿載高檔，僅軟板將下滑至低於70％。欣興發言人沈再生表示，軟板僅貢獻營收約5％、是相對不賺錢的單位，希望藉此機會調整產品結構及組織運作。

沈再生指出，第三季HDI及PCB需求均進入旺季、以PCB成長動能較強，HDI中的傳統HDI需求可望逐月增加，軟硬結合板（RFPCB）成長將更強。載板需求持續暢旺，其中BT載板需求與第二季相當、ABF載板需求持續增加，預估整體成長將略強於HDI。

欣興董事會通過明年資本支出約174.34億元、略高於先前預期。沈再生表示，高達9成將投資於台灣、中國大陸僅8％，德國等其他海外工廠2％。投資主要用於載板事業部、占比達9成，其中楊梅新廠約占一半，其餘為山鶯廠及新豐廠，中國大陸則不到5％。

沈再生指出，楊梅新廠為2019～2022年的長期投資計畫，主要投資高峰落於今明2年、約占285億元的70％，預計2022年小幅量產、要到2024年下半年才會滿載，預期設備驗收高峰將落於2022年，當年折舊費用將相對較高、但應可控制在120億元以下。

投顧法人認為，欣興受惠消費性應用恢復，稼動率回升帶動毛利率優於預期，加上資本市場回穩帶動金融資產評價回沖、稅率低於預期，使整體獲利表現亦優於預期。看好第三季營收季增6％、毛利率可望續升，考量匯率因素干擾，每股盈餘估與第二季相當。

投顧法人看好欣興今年營收年增近1成，毛利率及每股盈餘同步挑戰近9年高點。不過，考量營運及獲利恢復穩定、折舊仍為明年獲利壓力、主要客戶先進製程延後影響尚待觀察，認為目前評價合理，仍維持中立評等、但將目標價自35元調升至52元。

(時報資訊)