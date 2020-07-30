台達電(2308)將於今天下午舉行法說會，受惠於遠距生活及IA需求強勁，台達電第2季財報亮眼，單季合併毛利率32.87%、營業淨利率13.11%及營業淨利92.65億元同步創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為75.97億元，單季每股盈餘為2.92元，累計上半年每股盈餘為3.72元；多家外資也在法說會前出具最新報告，多給予「優於大盤表現」、「買進」及「加碼」評等，目標價均在200元以上，激勵台達電盤中股價一度站上200元關卡，創下2015年3月23日以後新高。

新冠肺炎疫情帶動遠距生活需求強勁，且IA業務優於預期，台達電第2季合併營收為706.94億元，季增26.97%，單季合併毛利率32.87%、營業淨利92.65億元、營業淨利率13.11%同步創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為75.97億元，若扣除去年同期收購DET一次性收入，亦是單季歷史新高，單季每股盈餘為2.92元；累計上半年合併營收為1263.72億元，稅後盈餘為96.64億元，每股盈餘為3.72元。

台達電將於下午舉行法說會，美系、歐系、日系及亞系外資在財報公布後出具最新報告，均正面看待台達營運，其中歐系外資及日系外資均給予「優於大盤表現」評等，其中歐系外資將台達電目標價由208元調高至216元，日系外資目標價則維持210元；亞系外資給予「買進」評等，目標價維持220元，美系外資重申「加碼」評等，目標價維持208元。

(時報資訊)