波音宣布，受新冠肺炎疫情影響，將大砍飛機產量，並警告可能進一步裁員，受此打擊，波音周三股價下跌2.83%，收在166.01美元，盤中一度跌至162.25美元。

波音公布，第二季營收年減25.04%，為118.07億美元，不如市場預期的131.6億美元。淨損為23.95億美元，每股虧損達4.2美元。經調整後每股虧損4.79美元，超出市場預期每股虧損2.54美元。

第二季商用飛機交貨量為20架，較去年同期的90架大減78%，該事業營收年減65%，為16.33億美元。

波音表示，預計從2022年初起，737型飛機產能將逐步提高到每月31架，並視市場需求進一步增產。不過，波音預計明年787型飛機產量將大砍至僅剩每月6架，777與777X合併產量將逐漸降至每月2架，此外波音證實位於西雅圖的工廠兩年後將停產747型飛機。

波音在發給員工的通知中警告可能擴大裁減人力，預估今年將裁員1.9萬人。今年早些時候波音曾宣布擬裁員1.6萬人的計畫，相當於10%員工可能失去工作。

(時報資訊)