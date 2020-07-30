國民黨原訂上午公開標售9筆土地、房舍，僅4筆有人領標，今早有3筆投標且標脫，共進帳2131萬元，只比底價多出30萬元，所得 2131萬元 將全數 優先用於償還積欠黨工退休金。

國民黨主席江啟臣6月呼籲黨產會重啟協商，宣示要將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」或其他公益單位，但另一方面在徵得黨產會同意下的標售不動產仍持續進行。

國民黨這次先後公告標售分別位於台南市、嘉義市、高雄市、苗栗縣、新竹縣、花蓮縣、台東縣等9筆土地及建物，底價總計6458萬元，其中大多是過去多次流標的土地與房舍。結果僅高雄市鳳山區的前高雄縣黨部、台東市文化路1棟建物、台東縣綠島鄉前黨黨部及台南市中西區孔廟段一塊畸零地等4件有人領標。

今早11時開標，僅台東市、綠島鄉的建物及台南市畸零地等3件有人投標，先後以1515萬、393萬、223萬元標脫，總計2131萬元，比3件的總底價2101萬元多了30萬元。

行管會表示，其實台東市、綠島鄉的建物，在上次第5次標售時原已標脫，後來得標者可能認為高出底價太多，因此棄標，共沒收189萬元保證金，今天第6度標售後又標脫，但不清楚是否原先棄標者再度投標。

(中時 )