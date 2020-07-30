台中市政府教育局日前廢止舊東勢高工的實驗教育園區，台中市議員羅廷瑋今天表示，這是不得不的選擇，「安全的學習環境」是不容退縮的底線，舊東勢高工在921大地震中有多棟校舍倒塌，證明舊東勢高工不能作為教育園區或校園的血淋淋前例；孩子安全絕不能妥協，市府必須選擇更安全的場所發展實驗教育。

羅廷瑋說，他是兩個小孩的爸爸，對於未來孩子的教育，他一直都在思考，基於多元教育培育多元人才，他個人是支持實驗教育；但台中市發展實驗教育，不能限縮在舊東勢高工實驗教育園區要不要繼續推動，因為這是「多元教育」與「安全校園」兩個層次的議題。

羅廷瑋指出，前市府早在2016年宣布要在東勢高工舊校址上，設置東勢實驗教育園區，當時不只地方人士有意見，連民進黨議員都跳出來質詢，質疑發現舊東勢高工西北側有一大塊山崩地滑地質敏感區域，從空照圖還可看到一塊黃色的崩塌地面積不小；希望注意當地地質問題，學生就學安全絕對不能忽視。

「歷史是一面明鏡」！羅廷瑋表示，舊東勢高工校址不安全，否則東勢高工就不用遷校，現在民進黨竟然還帶著業者，要求實驗教育園區要蓋到底，讓當初反對的民進黨議員情何以堪？希望民進黨不要兩套標準，為了孩子的安全就學，應該要高標準看待，東勢高工舊校址根本不適合作為教育園區或學校使用。

羅廷瑋認為，盧秀燕市長相當重視實驗教育，台中實驗教育學生從2018年1745人，到2019年增加到1924人，且是多元支持「學校型態實驗教育公辦公營及民辦民營學校」、「非學校型態實驗教育機構」、「實驗教育團體」、「原住民族實驗教育」等不同系統；未來應該持續增加並且盤點閒置安全的場域來增加實驗小學的質量與數量。

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(中時 )