日本知名41歲男星窪塚洋介，不久前才在直播時發生「放送事故」，昨日再度酒後開啟直播，與粉絲們開心互動，除了擺出各種俏皮表情外，還撩起上衣、拉下褲頭，吸引超過千名粉絲觀看。

窪塚洋介曾演出《GTO麻辣教師》、《漂流教室》、《池袋西口公園》等知名夯劇，還曾以電影《GO》抱走「日本奧斯卡影帝」及多項電影大獎，自然又精湛的演技獲得觀眾的肯定。

在 Instagram 查看這則貼文 YOSUKE KUBOZUKA（@yosuke_kubozuka）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 17 日 下午 6:20 張貼

近日時常透過IG與粉絲互動的他，日前才在直播中突然睡著，令粉絲看了整晚窗簾，直到凌晨5點半17歲的兒子愛流起床時才發現老爸鏡頭沒關，向粉絲們道歉並關閉。29日凌晨，窪塚洋介再開啟直播，這次還疑似喝得太茫，嗨到對著鏡頭「大撩特撩」，不時嘟嘴、舔舌，還掀起上衣露出「葡萄乾」，甚至站起來拉下褲頭露出「恥毛」，讓線上網友再度看傻了眼，所幸整場直播沒有太脫序，窪塚洋介可愛又隨性的個性反而又圈入一票粉絲。

(中時新聞網)