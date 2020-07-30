高雄巿議會31日補選議長 「阿姑」曾麗燕可望寫下2項第一 12:042020/07/30 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨高雄巿議員「阿姑」曾麗燕。（資料照，曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會30日臨時會，準備31日的議長補選投票。（曹明正攝） 高雄巿議會30日開臨時會，準備翌日議長補選，藍、綠兩大黨團各推派「阿姑」曾麗燕及張勝富角逐議會龍頭，僅差1席即可過半的阿姑如當選，將成為縣巿合併後第1次補選議長以及國民黨在高雄第1位女議長的2項第一紀錄。 巿議會31日補選議長，藍、綠兩大黨團勢在必得，均已發出甲級動員，雖然選票採記名投票，但為以防萬一，對於不出席或跑票等重大情節，也都祭出黨紀處分。而30日的補選投票後，新任議長將隨即宣誓就任。 (中時 ) #議長 #補選 #議會 #高雄 #投票 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄巿議會31日補選議長 「阿姑」曾麗燕可望寫下2項第一 12:042020/07/30 政治 國發會數位服務個人平台 啟用 04:102020/07/30 財經焦點 高雄市長補選 中選會：8／5起不得發布民調 10:132020/07/30 政治 後疫情時代 高雄會展產業聚焦科技運用創新價值 10:002020/07/30 財經 高雄銀線上預約開戶 省時 04:102020/07/30 全球財經 高雄最南端的行政區 成市長補選攻防話題 陳其邁：謝謝指正 12:122020/07/30 政治 英國脫歐的未來 04:102020/07/30 產業特刊 高議長明補選 無盟挺曾麗燕 04:102020/07/30 地方新聞 天玉集團23年推案1萬戶 今明2年再推80億建案 09:352020/07/30 財經 亞航 10.5億標下黑鷹維修案 04:102020/07/30 證券．權證 政治熱門新聞 趙少康論李登輝功過 直言「李有意搞垮國民黨」 - 政治 阿舅做事做一半？高雄鋪路亂糟糟 網：懷念川伯 - 政治 曾為「去中國化」反對李登輝 學者王曉波今辭世 - 政治 他爆政黨最新民調 民眾黨、國民黨名次網嚇呆 - 政治 賴品妤曬深V爆乳照 陳玉珍拚了：改天穿看看 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。