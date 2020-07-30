高雄巿議會30日臨時會，準備31日的議長補選投票。（曹明正攝）

高雄巿議會30日開臨時會，準備翌日議長補選，藍、綠兩大黨團各推派「阿姑」曾麗燕及張勝富角逐議會龍頭，僅差1席即可過半的阿姑如當選，將成為縣巿合併後第1次補選議長以及國民黨在高雄第1位女議長的2項第一紀錄。

巿議會31日補選議長，藍、綠兩大黨團勢在必得，均已發出甲級動員，雖然選票採記名投票，但為以防萬一，對於不出席或跑票等重大情節，也都祭出黨紀處分。而30日的補選投票後，新任議長將隨即宣誓就任。

(中時 )