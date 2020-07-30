彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英。（李柏澔攝）

今年受新冠肺炎疫情影響，今年環評環保署以降低群聚感染風險為由限縮公民參與，要求民眾遵照「環境影響評估旁聽要點」發言3分鐘後盡速離開會場到隔壁旁聽室，同時禁止民眾於會議場內直播，環團痛批旁聽要點成為限制民眾參與的「霸凌條款」。

今年2月6日環委審查彰濱工業區廢棄物處理中心環差會議上，環保署突然動用「環境影響評估旁聽要點」， 表示「不得於會場攝影、錄影或錄音」，後由徵詢現場主席及委員意見，計有3位環委反對直播，現場環團無奈只好收直播設備。

彰化縣環境保護聯盟執行秘書吳慧君表示，過去環保團體參加環評會議都會進行錄影甚至直播，目的是讓更多關注開發案的民眾有機會透過直播遠端參與，2月6日審查會議雖然環保署自己有直播，但並未上網公開，落伍的旁聽要點98年制定至今超過11年未修訂，應盡速修法，落實資訊公開及公民參與。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，旁聽要點限制環團與當事人發言3分鐘，但開發單位每次會議有30分鐘簡報，更不限次數回應發言，業者開發可以享有更多話語權，受害者與環團的發言是「3分鐘護一生」，批旁聽要點就是霸凌條款。

時代力量陳椒華立委表示 ，環評會議旁聽要點對公民參與並不友善，所幸過去幾任署長並未嚴格執行。現在張子敬署長突然要嚴格執行，無疑是在剝奪人民發聲的權益。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示， 政府應該多聽在地居民、利害關係人及環保團體的意見， 而不是在業者已經寫了厚厚數百頁的環評書下還要聽他們發言30分鐘，痛批現在不是白色恐怖，是「張子敬恐怖」。

環保署回應，民眾可以在環評書件查詢系統找到所有會議資料，直播和審查後的會議紀錄也都會上傳網站，環保署在公眾參與和其他部會比起來是做得很好的。

環保署解釋，3分鐘發言是原則，旁聽民眾發言只要和議題有關，即使超時主席也很少刻意打斷。旁聽要點就是公民參與的機制，環團說是霸凌條款讓人無法理解。

(中時 )