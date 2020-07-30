上市營建股皇普（2528）近期股價翻多，已「連八漲」，今（30）日更爆量漲停，攻上23.95元的漲停板，刷新史上新高紀錄。據悉，台中指標大案「皇普莊園」這兩天才舉辦狂銷慶功宴，激勵今天股價爆量漲停，成交張數已破1,200多張。

皇普建設發言人許連晉今（30）日表示，皇普近期備受關注，股價表現搶眼，研判原因，第一，可能是「皇普莊園」熱銷，這兩天才舉辦慶功宴，因此市場予以認同；第二，皇普今年將進入完工交屋高峰，下半年至年底將有兩筆新案會完工，因此受到市場矚目。

皇普今天股價開平走高，開盤不到30分鐘，即直奔漲停板，強鎖23.95元，漲幅達9.86％；累計近期交易日，已呈現「連八漲」。

自今年三月中旬低點15元以來，皇普股價已大漲近60％，堪稱營建股小黑馬。

許連晉表示，皇普今年楊梅總銷15億元、已售95％的「皇普鉑苑」，及台南總銷9億元、已售九成的「皇普文苑」， 近期將陸續完工交屋，今年完工量達24億元，將是下半年業績主力來源。

(工商 )