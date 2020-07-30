美國先前才因「佛洛伊德事件」引發全美反種族主義運動，17日英國梅德本街（Medburn Street），再度發生一名12歲的非裔男孩凱（Kai Agyepong）被民眾向警局通報持有手槍，當晚便有大批員警闖入凱的家中將他逮捕並進行搜索。事後，警方證實是虛驚一場，釋放了凱，但凱的母親米娜（Mina Agyepong）痛批警方行動太過魯莽，認為他們的權益受到侵犯。

根據《BBC》報導，事發當天凱正在家中玩著玩具槍，正巧一名路人經過目睹這一幕，便向當地警方通報，「有一名非裔男子手持槍械坐在沙發上。」當天晚間約11時許，便有約10名警察闖入凱的家中，將他逮捕，並要他們一家人都待在屋外，等候搜索結果。

米娜事後回憶道，「真的很可怕，當警察闖進來時就把步槍對準我和我的女兒，並警告我們將手舉起來，我看到女兒的頭上有紅點，我相信如果當時沒有照警察的話去做的話，他們真的會開槍。」米娜表示，當下她極力向警方解釋，屋內沒有任何危險槍枝，但對方都毫不理會，直到約一個小時後，警方僅在屋內發現一把玩具槍，才將兒子釋放。

米娜對此深感不滿，痛批警方執法過度，相當不尊重人權。而警方司令官哥登（Kyle Gordon）對此表示，「倫敦近幾個月來發生許多起槍擊事件，導致多人受傷，因此警方對於所有有關槍枝的舉報都會認真看待，以保護民眾安全。」

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(中時新聞網)