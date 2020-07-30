孩子發展遲緩，越早治療恢復機率越高，新北市府運用「無名氏捐款」，製作了2萬5000份「育兒寶貝袋」，贈送給新生兒家長，利用寶貝袋中的多項示範工具，對照兒童發展歷程表，觀察寶貝發展程度；新北市長侯友宜說，透過這些玩具，可初步了解孩子動作、情緒、語言與感官認知發展，再由專業醫師介入，及早發現及早治療，8月1日起到戶所辦理新生兒登記與設籍，就可獲得。

侯友宜表示，國內出生率位居全球倒數第三，僅高於澳門、新加坡，3年前也曾贈送保母與社福機構「幼兒保貝袋」，協助檢測孩子的發展，今年擴大製作「育兒寶貝袋」送給新生兒家長，希望父母從幼兒出生起，就能藉由各項檢測工具，認知幼兒每個階段的發展。

侯友宜表示，以前在鄉下老一輩的觀念都是說「大隻雞晚啼」，導致有些發展遲緩幼兒錯過黃金治療時機，這次市府運用大善人「無名氏」每年捐贈2000萬元的部分善款，製作「育兒寶貝袋」，希望能幫助每位家長更加了解孩子的發展和成長。

恩主公醫院兒童發展早療中心主任林宏琪表示，幼兒在6歲以前的發展是關鍵期，尤其3歲以前的大腦發展可塑性最高，因此如有發現幼兒有發展遲緩的現象，務必要盡早做篩檢，早期發現才能早期治療，以免影響幼兒未來的功能發展。

林宏琪說，「育兒寶貝袋」包含8種適用0至6歲發展檢測工具，家長可透過不同的檢測工具使用，在感官、語言、動作、情緒和認知等五大發展面向互動，掌握孩子的發展知能。

社會局長張錦麗表示，截至2019年12月底，0到6歲設籍新北市兒童數為22萬671人，去年共完成篩檢20萬2369人，篩檢率高達91.7％, 其中篩檢異常的兒童有2174人，異常發現率為1.08％，經篩檢、通報，才能著手早期療育。

(中時 )