由揆眾展覽事業舉辦的第一屆台北國際ACG博覽會今(30)日開幕。近日外界擔憂爆發第二波疫情，但大批動漫迷仍熱情等候入場，嚴格遵守戴口罩、實名制、量額溫等防疫規定，帶行李箱、手提袋「手刀」衝入場內，搶購福袋等限量商品。

ACG博覽會於原定漫畫博覽會檔期登場，漫博因疫情在4月宣告取消，改為8月於線上舉辦。ACG博覽會則在策展中主打動漫、電競、玩具三元素，滿足動漫迷，也吸引更多對電競、模型有興趣的民眾。

排在正門口第一位的吳姓女學生表示，自己從昨(29)日下午就與朋友在場外等候，是為動漫攤位而來，雖沒有特別想搶購哪一款福袋，但還是想早點入場。以過往夜排漫博的經驗來說，能感受到天氣越來越熱，晚上也比較不舒服。

將連續舉辦5天的ACG博覽會，今年因疫情影響，均沒有邀請海外卡司，讓台灣漫畫家、輕小說作家更有展現舞台。如開幕首日，東立出版社就邀請了BL輕小說《不健全兼職偵探》的作家紫曜日及繪師紅茶舉辦簽名會，蓋亞文化也將從明(31)日開始，陸續邀請創作《守娘》的小峱峱、《蘭人異聞錄》的Kinono、《送葬協奏曲》的韋蘺若明等漫畫家舉辦簽書會。

(中時 )