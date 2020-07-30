由公民團體發起的民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，罷王團體日前向中選會遞交第一階段提議罷免連署書，8月1日將舉行第二階段罷免連署的誓師大會。國民黨青年部副主任詹為元與「反仇恨政治動員」公民團體代表毛嘉慶今公布罷王案最新民調，中壢區民眾40.5％表示會去投票，其中高達69.8％表示會投同意罷免，相當於全體選民35％，高於罷免門檻，顯示罷王案要通過門檻並非不可能。

民調結果顯示，有66.9％中壢區民眾知道正在進行王浩宇罷免案，31.5％表示不知道；民進黨及國民黨認同者，知道罷王案比例超過7成，中立民眾知道的比例較低，為66.8％。若罷免進入第3階段投票，24.9％中壢民眾一定會去投，15.6％可能會，49.7％不會去投。

假如明天就是投票日，在有投票意願的民眾中，有69.8％會投同意罷免，不同意罷免比例為10.9％，另外19.3％未決定。有投票意願民眾中，69.8％將投同意票，換算後相當於全體選民的35％會投同意票，高於25％的罷免門檻。

至於不喜歡王浩宇的原因，認為王浩宇沒做好市議員監督工作達20％，比例嘴高，其次為越界其他縣市市政、言論不當、網路批評及做事不實在虛偽。

詹為元說，民調結果顯示，成功罷免王浩宇並非遙不可及，因為當地民眾看不慣王浩宇在網路散布仇恨言論、煽動言論、背棄綠黨、任意抹黑時代力量黨工等行為，王浩宇沒有當政治人物的品格，也不配當政治人物。

第一階段罷免提議連署書約需3200份，「罷免王浩宇」發起人唐平榮等人，已於20日前往中選會遞交3700餘份連署書，8月1日將舉行第二階段罷免連署的誓師大會，擴大宣傳罷免案及展開下階段連署。

詹為元強調，罷免王浩宇案是由公民團體發起，不代表任何黨派，任何政黨認同都可以支持，民調經費則是由支持罷免的中壢民眾出資，委由他公布民調結果。

該民調委託TVBS民意調查中心，調查日期為2020年7月14日至16日，晚間6點半至10點，訪問對象為20歲以上戶籍設在桃園市中壢區民眾，有效樣本共1080份。

(中時 )