統一獅今（30）日繼續在台南主場迎戰富邦悍將，昨因雨延賽，今天上演資深土洋投手對決，由「嘟嘟」潘威倫與羅力交手。兩人在中職曾三度對決，分別為2015年1場、2017年兩場；結果羅力分別以7局無失分、7局無失分、6局失1分優質先發奪勝；潘威倫則是7局失5分（3責失）、5局失2分、5局失1分，吞下兩敗。

38歲的潘威倫戰績2勝2敗、自責分率11.09；本季狀況不理想，先發不固定，4月3場登板失分都偏多，分別投5.1局失6分、1.1局掉8分、5局失5分（3分責失）。5月僅1場出賽2局失6分（5分責失），之後至二軍調整；直到7月8日本季第5場先發，5局失1分奪勝，下半季首戰能否維持狀況值得觀察。

潘威倫本季與富邦悍將兩度交手，投球內容相差懸殊，4月21日僅投1.1局，被敲6支安打含兩轟，失掉8分吞敗。7月8日再度對戰，5局僅被敲4支安打，失1分奪勝，本季總共挨3發全壘打分別為戴培峰、蔣智賢、高國輝。

35歲的羅力今年戰績3勝4敗、自責分率5.37，去年對戰獅隊相當有一套，7場先發4勝2敗，包含1場完封勝，自責分率僅1.29，49局投球只被擊出27支安打含1轟，送出多達68張老K，壓制力十足。

不過本季羅力與獅隊只有1場交手紀錄，6月16日僅投3.1局被擊出8支安打，失掉6分（5分責失）承擔敗投。羅力下半季首度登板對手為樂天桃猿，5.2局被擊出9支安打含兩轟，失掉5分，內容不盡理想，但無關勝負。

(中時 )