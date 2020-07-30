新冠肺炎肆虐全球，政府卻逐漸鬆綁邊境管制，開放外國人前來就醫、縮短外國商務客居家檢疫時間，讓國人關注到底國產疫苗何時可以上市，確保國人健康不被傳染。為此國民黨智庫國家政策研究基金會今日召開座談會邀請疫苗研發業者與政府單位，業者表示爭取8月進行首次臨床試驗，食藥署則表示，目標國產新冠病毒疫苗明年上半年上市，也不排除跟外國購買

國民黨立法院黨團書記長蔣萬安表示，如果能研發出疫苗讓國人施打，才有可能解封邊境管制，經濟才有復甦希望，3月各國用於疫苗研發預算，美國360億，歐盟26億，英國7.6億，我們才5234萬，最近送到立法院的追加預算，政府編列20億疫苗研發相關費用，如果一開始就可以想到這些獎勵金，或許我們的進度就不會落後。政府本希望疫苗第二期臨床試驗要有3000人測試，WHO只要求1千多人，日本 500到600人，7月政府才宣布第二期只要1300人測試就好。

蔣萬安還說，英國牛津大學研發的疫苗最快九月就可以量產，臺灣卻可能要等到明年第二季或第三季，政府已編列預算準備跟外國購買疫苗，但真的買得到嗎？英國已規劃將疫苗優先給本國、美國等合作國家還有疫情較嚴重國家，我們不在名單當中。

臺大流行病與預防醫學研究所教授金傳春指出，她曾聽說有政府首長認為病毒每年都變異，幹嘛研發疫苗？但流感病毒每年變異，還不是有研發疫苗？政府也應統計醫護人員、警察、高齡人士、慢性病患者等特別需要施打疫苗的高危險群人數。政府的一級指揮官卻沒有談到這塊，整天講國內零確診，政府應該有團隊追世界各國疫苗研究進展與問題。從伊波拉流行，就可以看到歐美各國改善疫苗研發與人才培養，我們國家卻對疫苗研發沒有規劃長遠人才資源技術，高階在位者也都不是傳染病專業，只能鎖國。

中研院研究員何美鄉提醒，政府考慮買外國疫苗，但不管哪個疫苗技術平臺產能都有限，不可能供全球77億人使用，因此應考慮尋求技術上的合作。

國衛院感染癥與疫苗研究所副所長陳信偉則指出，年初國衛院開始投入研發疫苗，最近兩周將進行動物實驗，希望很快可以有好消息向國人報告。同樣研發疫苗中的國光生技公司總經理留忠正和聯亞生技藥業營運長彭文君都表示，希望八月開始獲準進入第一期臨床實驗。留忠正坦言不可能要求疫苗百分之百安全，彭文君則至初，政府在法規鬆綁或勇於承擔方面尚待加強，之前臺灣批評大陸研發的疫苗有許多副作用，但英國牛津的疫苗7成會發燒或頭痛，這樣的疫苗若在中華民國會被核準嗎？

對此食藥署藥品組副組長吳明美表示，政府對於疫苗或快篩研發都有持續開會討論，有些事情低調比較好，有成功消息會跟外界報告，明年第一季是否有疫苗，視業者前兩期臨床試驗結果，法規鬆綁沒有問題，之前也有疫苗完成第二期臨床試驗後就上市。

食藥署醫藥品查驗中心副執行長徐麗娟則說，目前輔導機制以明年上半年能讓國人有疫苗使用為目標，最近幾周的目標是核準第一期臨床試驗。

疾管署檢驗局疫苗研製中心副主任江正榮強調，政府有匡列須優先施打疫苗的人群，累計加總約1358萬人，並持續了解國外疫苗資訊，任何疫苗只要在國外拿到執照或食藥署核可，疾管署都不排除購買。

(中時 )