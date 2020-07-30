網友爆料目擊梁靜茹一家三口出現在兒子畢業典禮。（圖／取自《豆瓣》）

情歌天后梁靜茹去年12月被前夫Tony證實「正式結束近10年婚姻」，外界直指離婚主因與男方花心有關，Tony則發文駁斥，強調：「受到如此巨大的污衊打擊」。最近有網友爆料兩人所生兒子從幼兒園畢業，梁靜茹和Tony為了小孩同框，梁靜茹還蹲著幫Tony跟兒子照相，可見兩人雖無緣當夫妻，私下無交惡。

去年媒體爆料梁靜茹與Tony感情生變分居，9月梁靜茹淚灑舞台，讓外界都很心疼，不久梁靜茹承認簽字，年底辦好手續，兩人所生6歲兒子最近從幼兒園畢業，有網友在《豆瓣》爆料，從其他家長的IG意外看到梁靜茹一家三口同框，「後面無意拍到了靜茹正在蹲著給兒子和前夫拍照，父子倆抱在一起」。

該網友說，看到照片時有點感動和感慨，認為梁靜茹和前夫雖然離婚，「但是給孩子的愛不會變」，「不知道靜茹跟趙先生的關係會不會緩和些，畢竟這樣對孩子好點。雖然靜茹在台上是明星，其實生活中也一樣是個妻子、母親啊」，其他人則說：「翠萍（梁靜茹本名）太善良了，希望她幸福」、「梁靜茹一直好坦蕩」、「她兒子小時候真的太可愛了」、「雖然不是夫妻了，但還是小孩的爸爸和媽媽，阿魚真的有夠溫柔」。

(中時新聞網)