基隆2客運對撞玻璃全碎，3名乘客緊急送醫。（吳康瑋攝）

基隆2客運對撞玻璃全碎，3名乘客緊急送醫。（吳康瑋攝）

基隆2客運對撞玻璃全碎，3名乘客緊急送醫。（吳康瑋攝）

被撞前車的左後方凹陷，引擎受損。（吳康瑋攝）

基隆市麥金路11巷口有兩台客運於今日上午10點多，發生後車追撞前車的嚴重擦撞，現場散落一大片玻璃，前車左側擋風玻璃全碎，甚至與車體分離，警方趕到後，已緊急將3名乘客送醫，後續事故發生原因，警方仍在釐清。

據了解，國光號黃姓司機因未注意車前狀況，一時沒注意就追撞到前方大都會客運，造成兩台車相當程度的車損，所幸無造成重大傷亡，只有三名乘客受驚嚇送醫，無明顯外傷，肇事的黃姓司機指出，自己在要進站前，因距離沒有抓準、未注意車前狀況，才導致追撞前車。

有一名婦人從國光號下車後，蹲坐在路旁候車亭，臉部腫漲並留著鼻血，由警消替她進行簡單的包紮，她回想起當下指出，衝擊力道非常大，車內玻璃都碎裂了，在車內的旅客都受到不小的驚嚇。

警方指出，當下後車國光客運從外側要向路肩停靠，但車頭因沒有抓準距離，意外追撞到仍在站內的前車大都會客運，造成前車的左側後方，受到相當程度的車損，國光客運的左前方靠車門處也整塊凹陷，詳細情形警方還在持續調查。

事發當下剛好有清潔隊員正在進行清潔勤務工作，被事發當時的巨響嚇了一跳，並心有餘悸的指出，兩車撞擊力道之強，讓他們在數十公尺外清掃街道都聽的一清二楚。

(中時 )