動滋券中獎名單公布，已透過簡訊及E-mail通知，不過體育署今又在官網緊急宣布，為擴大合作業者並讓系統作業更順暢，延後至8月6日（四）開始領券，有網友已等不及上網查詢可使用店家，結果發現意外驚喜，除了運動用品店迪卡儂之外，竟然還有特力屋、墊腳石。

有網友已等不及上網查詢動滋券可使用店家，結果發現意外驚喜。(圖/截自動滋網)

動滋券使用範圍包括體育活動、運動旅遊及電競商品，動滋券抽獎結果公布後，有網友立即上網查詢合作業者，在清單中發現有運動用品店迪卡儂、SKECHERS、asics、捷安特、尚智運動世界、ABC MART、健身工廠等，此外，更令人驚訝的是，連DIY用品店特力屋、圖書廣場墊腳石也在名單之列，讓人眼睛為之一亮。

有網友一度抱怨，28日抽獎結束後，官網址只有合作業者名稱及地址，抵用品項全都空白，動滋網已緊急新增店家簡介、聯絡電話及網址等資訊。不過體育署表示，為了讓系統介面更完整，原定7月30日開放領券，延至8月6日（四）開始領券，8月8日（六）正式開始使用，使用期限也順延至110年1月31日止。

(中時新聞網)