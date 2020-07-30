路易莎創辦人黃銘賢年初一趟京都尋抹茶之旅，意外品嘗到日本第一茶匠森田治秀嚴選百年茶廠監製，京都道地正統煎茶、焙茶，讓他驚艷不已，毅然決定把這麼好的味道帶回台灣。並於8/1日推出為期一個月的「日本賞茶季」─職人品茗茶活動，嚴選剛採收完的頂級京都宇治100%一番抹茶、焙茶及煎茶，全系列8款飲品提供黑卡價兩杯以上8折，單杯88折超值優惠，可以寄杯，兌換日期到12/31日，讓消費者雖然不能赴日，也能輕鬆品嚐到日本京都宇治極品茶的濃郁美味。

「一番茶」是指每年首批採摘的最高品質新茶，頂級珍貴，路易莎不惜重本，嚴選京都宇治擁有170多年歷史的知名茶廠─堀田勝太郎商店，提供頂級100%一番抹茶、焙茶及煎茶調製飲品，不同於市面上採用二番、三番或四番的日本飲品，也是大型連鎖餐飲業唯一敢標榜並推出「100%一番抹茶飲品系列」、「大臣賞冠軍茶匠焙茶系列」、「大臣賞冠軍茶匠煎茶系列」共八種。第一茶匠細細評估色澤、氣味、風味、與韻味各層面，精緻加工技術烘焙，結合路易莎專業研發團隊，歷經克數、溫度、比例無數地反覆測試，將日本最具代表的抹茶、焙茶及煎茶極品，融合台灣消費者喜愛之口味。

對於台灣消費者來說，抹茶較為熟悉，但是，老饕卻格外愛好煎茶與焙茶。咖啡職人黃銘賢說，以前在台灣喝到的煎茶大多偏苦澀，焙茶帶有焦苦味，直到去京都才喝到真正頂級煎茶特有地鮮味、回甘之濃烈，焙茶則有蜂蜜、和焦糖的甜感。一是選用的茶葉極好本身帶有甜味，二是經過京都百年老茶廠細緻、高超的烘焙工法，控制火候透過高溫產生焦糖化，引出茶葉裡的甘甜並帶有焙火香氣。

焙茶重香氣！冠軍茶匠為追求完美風味，特將「茶梗和茶葉分開用不同溫度焙煎」再依比例混合，琥珀色茶湯充滿直火香氣，「大臣賞冠軍茶匠焙茶」標榜喝得到溫暖獨特的濃郁茶香，圓潤甘醇的甜味，尾韻順口清爽。

「大臣賞冠軍茶匠焙茶鮮奶茶」則是將焙茶葉磨成粉，高溫沖煮立馬釋放焙茶溫和茶香，搭配香醇鮮奶，喝起來濃郁滑順帶有「沙沙口感」富有層次。「大臣賞冠軍茶匠焙茶冰沙」細緻焙茶粉加入鮮奶調和，茶香和奶香化為綿密冰沙，清香、清爽不甜膩，沁涼又消暑。

現在天氣炎熱，黃銘賢說，不喝咖啡時都喝『單品煎茶或焙茶』，茶好，不加糖，最能喝到茶本身的甘甜和清香，加奶類的抹茶或焙茶最推薦微糖，符合現代人健康少糖的飲食觀念，消暑無負擔。「大臣賞冠軍茶匠煎茶」嚴選100%一番極品茶葉混合「有日曬和無日曬的茶葉」，結合細緻巧妙的「淺蒸混深蒸手法」，將煎茶風味提升至猶如玉露等級的甘甜、豐厚口感層次、茶湯呈清雅的鮮綠色，煎茶特有的鮮甜感徹底釋放，茶香清新內斂，回甘生津後韻綿長。

(工商 )