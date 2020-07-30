世紀鋼(9958)今年受惠旗下風電業務續旺，上半年營收年增近2倍，獲外資力拱股價攻上96.9元高點。鋼鐵股也有新光鋼(2031)、中鋼構(2013)具風電題材，股價亦優於鋼鐵股之表現。

世紀鋼持續受惠離岸風電事業陸續投產，6月營收創新高，年增2.32倍。第二季營收亦再創新高；上半年營收同創新高紀錄，較2019年同期增加1.9倍。外資周三買超該股4357張，連續八個交易日共買超9450張。

世紀鋼6月營收5.8億元創新高，月增率55.46%，年增率232.76%。第二季營收13.14億元也再創新高，季增率約11.1%。上半年營收24.97億元，同創新高，年增190.19%。

世紀鋼今年風電事業的貢獻力度開始展現，預計今年起陸續出貨沃旭、CIP大單，加上傳統鋼構訂單增加，挹注單月營收平均年增近2倍。全年可望受惠離岸風電及傳統鋼構接單同步熱絡，今年業績成長動能強勁，法人估全年營收將創新高，比去年成長上看2倍。

展望後續，風電事業將持續成為未來兩年的業績成長動能，世紀鋼目前手上風電相關訂單執行時程約至2023年，傳統鋼構業務的訂單能見度看到明年第二季。

鋼材加工及物流廠新光鋼看好今年台商回流、離岸風電、太陽能、公共工程等需求相當強勁，目前訂單能見度明朗；新光鋼除了有投資世紀鋼可望受惠世紀鋼上漲外，自家布局的離岸風電、太陽能等業績也可望逐步成長。

在離岸風電方面，新光鋼透過子公司前端離岸風電設備公司生產水下基礎基樁用的鋼管產品，今年陸續拿到沃旭、CIP等開發商認證後，已自第二季起陸續出貨給台朔重工、世紀鋼(9958)等公司，預計9月起將出貨CIP訂單，該訂單應可到明年上半年。

新光鋼看好台商回流、離岸風電、太陽能、公共工程等需求強勁帶動，加上鋼價第三季反彈，利差擴大有助獲利。法人估，新光鋼今年營收可望優於去年，EPS挑戰1.5元，較去年的0.39元明顯成長。

中鋼集團中鋼構今年在業外挹注加上風電事業可望自第三季起逐步加溫，全年營運也將明顯成長。

風電事業方面，為配合中鋼興達海基公司推動的離岸風電套筒式水下基礎所需的零組件，中鋼構提前承建的節點結構零件，將於7月起開始交貨，單月共有二套量的零件，估計第三季共有六套量零件，隨著興達海基明年興建的水下基礎數量大增，明年中鋼構之風電產品業績擴大。

(時報資訊)