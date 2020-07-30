近日英格蘭1個劇團被邀請到1名4歲孩童的生日派對，她們穿著布偶裝介紹角色時，沒想到孩童卻衝上去毆打她們，不僅拉下玩偶頭套，嘴裡還喊著種族歧視的字眼，現場沒有人阻止孩童們的行為，壽星的父親還要求劇團退還480英鎊（約台幣1.8萬元）訂金，讓她們感到非常生氣；隨後警方出動3輛警車及防暴車才平息這起事件。

據《太陽報》報導，1名28歲劇團表演者古丁（Ebony Gooding）正在孩童介紹熱門卡通頻道的角色，突然有名孩童教唆其他人毆打她，其中1名男童把玩偶頭套從她身上摘掉，另1名5歲男童對著她大叫並喊著種族歧視，其他5名孩子抓她的頭，再將她推開，甚至有人拿著麥克風以種族歧視字眼辱罵她。

古丁表示，她很害怕得一直哭，想讓孩子們冷靜下來，但沒有起任何作用，現場也沒有人控制孩子。之後壽星的父母要求劇團退還480英鎊的訂金，還向古丁表示，他們會孩子做想做的事，古丁當下聽了覺得父母根本就是瘋子。

古丁指出，她們不敢相信生日派對上會突然失控，那些孩子太野蠻了，非常恐怖；種族歧視對成年人來說很敏感，但她們不敢相信居然會從孩子嘴中脫口而出，她表示這是她去過最糟糕的生日派對。之後警方出動了8名警員來到生日派對現場，派了3輛警車及防爆車才將平息這起事件。警察表示，目前已對攻擊、威脅和違反公共秩序等指控展開調查。

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(中時新聞網)