台南警被控性侵少女 調地服務後突然閃辭 12:152020/07/30 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南佳里警分局45歲派出所員警涉性侵未成年少女，但他否認，全案仍由檢方偵辦中。遭移送台南地檢署偵辦後，20萬元交保，後隨即被調往歸仁警分局，但一報到就請假並遞出辭呈，歸仁分局表示，被控員警報到隨即提出辭呈，市警局已經簽準，後天生效。 員警涉嫌調查單親媽媽詐騙案，卻性侵其13歲女兒，該員警矢口否認，但案子曝光後，員警也被緊急調至歸仁分局轄下派出所，據了解，該員警昨天是第一天報到，但立刻請假2天並遞出辭呈，8月1日生效。 (中時 ) #員警 #台南 #辭呈 #歸仁 #性侵 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南警被控性侵少女 調地服務後突然閃辭 12:152020/07/30 社會 《通信網路》中華電用5G助威 國道進服務區駐智慧停車 11:592020/07/30 財經 防疫曙光 新冠治療性抗體 將技轉 04:102020/07/30 財經要聞 香港國安法通過後首次抓人！港警捕3男1女 07:502020/07/30 兩岸 國泰房地產指數出爐！台中、台南、高雄已漲破上波高點 11:022020/07/30 財經 農遊券加持 苗栗紅棗買氣夯 04:102020/07/30 地方新聞 百度網盤傳分拆上市 估值上看400億人民幣 04:102020/07/30 全球財經 陸疫情升溫 單日確診再破百 04:102020/07/30 話題觀察 嫩女吃感冒藥昏睡 遭前男友設計「分手砲」得逞 09:242020/07/30 社會 香港嚐‧高美餐飲集團 大陸搶市 04:102020/07/30 產業特刊 社會熱門新聞 正妹爽死男友出遊狂拍她 用筆電觀看徹底崩潰 網友：「最佳女配角」 - 社會 「台中米娜」IKEA露三點狂拍 三井OUTLET也淪陷 - 社會 女大生穿情趣內衣 攝影師「血液集中」腦袋空 急擦槍下場慘 - 社會 賣藥郎表演「雞蛇秀」 突被眼鏡王蛇咬耳 下秒攤倒慘死街頭 - 社會 爸爸愛女心切幫達成「亂倫夢想」 協同慘殺男友事後現場激情纏綿 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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