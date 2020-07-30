台南佳里警分局45歲派出所員警涉性侵未成年少女，但他否認，全案仍由檢方偵辦中。遭移送台南地檢署偵辦後，20萬元交保，後隨即被調往歸仁警分局，但一報到就請假並遞出辭呈，歸仁分局表示，被控員警報到隨即提出辭呈，市警局已經簽準，後天生效。

員警涉嫌調查單親媽媽詐騙案，卻性侵其13歲女兒，該員警矢口否認，但案子曝光後，員警也被緊急調至歸仁分局轄下派出所，據了解，該員警昨天是第一天報到，但立刻請假2天並遞出辭呈，8月1日生效。

(中時 )