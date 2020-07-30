隨著NBA將於31日正式復賽，讓人不禁再次回想今年3月12日，爵士中鋒戈貝爾成為首位確診新冠的NBA球員，造成NBA宣布無限期停賽，回顧過去4個多月飽受外界指責的日子，戈貝爾再次發聲，「我沒有把新冠病毒帶到美國！」

「媒體把我形容成那個導致NBA停賽的人，而不是說這一切是因為流行性疾病造成的，戈貝爾檢測結果呈現陽性，」戈貝爾接受《華盛頓郵報》訪問表示，「很多人自己不戴口罩，說話也沒經過大腦，就說是我把新冠病毒帶到美國的。」

其實也不能怪外界產生如此聯想，因為戈貝爾先在賽後記者會上，大肆亂摸現場麥克風的影片瘋狂流傳，加上他在球員休息室內故意觸摸隊友物品的謠言四起，讓他頓時成為千夫所指，就連隊友米契爾感染新冠後，也懷疑是被戈貝爾傳染。

「很多人就因為那段影片質疑我的人品，這讓我很難過，這對我來說也是種經歷，我知道自己是誰，我身邊的人也知道我是怎樣的人，」戈貝爾說，「每個人都開始指責我，對我的看法完全改變，假如我在意的話，生活會變很痛苦。」

如今隨著NBA即將重新開打，爵士更在31日首場比賽對上鵜鶘，屆時戈貝爾勢必再成焦點，「NBA做了很多事情，讓我們重回賽場，在一個安全環境下打球，這讓我們感到激動，我們又有機會做自己的事了，但願本季能有一個成功收尾。」

(中時 )