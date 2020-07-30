新北深澳漁港微軟體驗營報名開跑，每週六開放25個名額免費報名。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

新北深澳漁港微軟體驗營報名開跑，每週六開放25個名額免費報名。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

新北深澳漁港微軟體驗營報名開跑，每週六開放25個名額免費報名。（新北市農業局提供／吳康瑋新北傳真）

新北市政府於今年夏天推出「深澳亮一夏」漁港系列活動，首度與台灣微軟股份有限公司攜手舉辦「夏日親子遊Minecraft教學體驗營」，利用Minecraft(中文譯：創世神)教育版遊戲軟體，客制化深澳漁港專屬教材，並投入微軟公司強大的師資陣容，讓孩子在遊戲中感受學習的樂趣，自8月1日起每周六開放25個免費名額供學童報名，名額秒殺場場爆滿，在漁港還有1：1等身大Minecraft遊戲神秘公仔要跟民眾見面，讓大小朋友都能體會到深澳漁港的趣味。

新北市農業局指出，位於新北市瑞芳區的深澳漁港，擁有壯觀的「象鼻岩」、「酋長岩」及沿著深澳港邊全長約310公尺、270度視野的「海天步道」更可遠眺九份山城美景。今年市府推出「深澳亮一夏」漁港系列活動，自7月份的光雕水舞圓滿落幕後，緊接著在8月登場的是夏日親子遊Minecraft教學體驗營，首度與微軟公司合作，由堅強的師資陣容打造深澳漁港專屬的Minecraft教育版教材，不僅融入海洋教育，更透過遊戲讓孩子們學習基本的程式編輯概念；此外，在深澳漁港1：1等身大Minecraft公仔，將在8月1日於深澳漁港各處登場，藉由漁港景色作為視覺延伸，為深澳漁港注入活潑可愛的新能量，別忘了在欣賞深澳漁港的特色風景時，順便一起來跟我們的Minecraft公仔一同拍照打卡，如果你是Minecraft迷，那麼就更應該來衝一波。

市府指出，今年首度引用Minecraft電子數位遊戲，與瑞濱國小合作辦理教學體驗營，活動於7月25日報名截止，7月26日抽籤報名學員，並於7月27日陸續電話及email通知報名成功的學員， 30日也可以在新北市農業局-稼日蒔光粉絲專頁，確認自己是否報名成功，幸運錄取的大小朋友千萬別錯過這個機會喔!沒錄取的民眾也不用失望，「新北市農業局-稼日蒔光FB粉絲專頁」即將於8月推出大型線上抽獎活動，內含超優禮物、酷炫Minecraft紀念品，就是要帶給粉絲與民眾最好的體驗，敬請期待。

農業局長李玟表示，深澳漁港地形人文景觀得天獨厚，為推動漁港轉型，市府首度以電子數位遊戲風格帶入漁港，民眾可以跟著超萌小卷公仔來個美麗自拍，也可以與遊戲經典怪物或村長來場世紀大決鬥，在深澳漁港拍下各種誇張趣味的照片，藉由風靡全球的遊戲打造不一樣的漁港氛圍，吸引年輕族群駐足於深澳漁港，歡迎大家一同來發掘深澳漁港之美。

(中時 )