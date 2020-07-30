監委高鳳仙、楊美鈴、包宗和調查發現，高雄市政府警察局楠梓分局，審理民眾檢舉跟拍案件時，未據實記載筆錄，竟將某一證人的筆錄，幾乎全部複製貼上到另一證人筆錄，後來對被檢舉人開罰1500元，然而受罰人迄無救濟途徑；監察院通過糾正該分局，並請高雄地院高雄簡易庭檢討改進。

監委表示，殷女舉發楊女持手機跟拍行為，高雄市楠梓分局承辦員警受理此案後，僅依檢舉人提供的3名證人的證詞，對楊女裁罰1500元，經調查發現，證人蕭男、廖男兩人的筆錄幾乎一致，承辦員警坦言將蕭男的筆錄內容複製貼上到廖男的筆錄。

監委指出，內容是否真實顯有疑義，也不符合刑事訴訟法有關訊問筆記載的規定，核有嚴重違失。

監委說，此外，員警未向高雄大學調閱走道監視器畫面，或詢問相關人員，也未檢查楊女手機是否有殷女的影像或照片，更沒有讓楊女對證人供詞表示意見的機會，不符合「違反社會秩序維護法案件處理辦法」規定，核有違失。

因此，監委提案糾正高雄市政府警察局楠梓分局，同時也請高雄地院高雄簡易庭檢討改進，並請內政部研議對聲明異議增修抗告、準再審或重新審理等規定。

監委補充，楠梓分局在2015年7月28日對楊女裁罰1500元，楊女不服處分，同一天提出聲明異議書，而高雄地院高雄簡易庭未詳查員警複製筆錄，貿然將證人筆錄作為裁判的基礎，又未開庭傳訊楊女讓其陳述意見，便在同年9月4日裁定駁回其聲明異議。

監委指出，楊女不服聲請再審，高雄地院以「聲請再審者以確定判決為限，裁定不能作為聲請再審的對象」為由，駁回其再審聲請。

監委認為，內政部允宜研議是否增修抗告、準再審或重新審理等相關規定，使聲明異議的裁定可以獲得再次審查的機會。

(中時 )