日本放送協會（NHK）報導，福島縣郡山市一間火鍋店30日上午發生爆炸，造成1死17傷，建築物徹底遭毀，僅剩下鋼筋存留；鄰近的店家與住家也遭波擊，多數窗戶遭爆破損壞，鄰近居民可明顯感受到爆炸震動。專家表示，不排除是氣體外洩，但詳細情形仍有待調查。

日本放送協會（NHK）報導，福島縣郡山市一間火鍋店30日上午發生爆炸，造成1死17傷，建築物徹底遭毀，僅剩下鋼筋存留。

報導指出，這起爆炸發生在當地時間早上9點左右，當警察與消防隊員趕到現場時，已見到店中有一名遺體，並將受傷的17人送往醫院，其中2人重傷；該火鍋店遭強烈爆炸後，建築嚴重受損，從外觀來看僅剩下鋼筋存留。

由於火鍋店多為商家與民宅，爆炸造成當地住家波擊，傳出鄰近住戶的玻璃窗遭爆炸影響而破裂。一名在附近的加油站員工表示，約在9點鐘時出現強烈震動與巨響，震碎玻璃窗。另外在150公尺外的醫院，從1到4樓的玻璃窗也都被震碎，所幸未造成人員傷亡。

至於爆炸起因為何，救援的消防隊員表示懷疑是瓦斯漏氣並呼籲民眾不要靠近。曾任職消防廳的東京理科大學小林恭一教授表示，從影片中來看，可能是洩漏氣體引起爆炸，且累積的氣體愈多，爆炸就越大。

(中時新聞網)