遭監察院調查的太極門假案，近來因行政執行署預計31日強制拍賣太極門土地，引發太極門弟子連日不斷奔走陳抗。太極門弟子今日（29）上午向台南市長黃偉哲陳情，黃偉哲當場承諾，會幫忙反映弟子們的心聲。

太極門弟子黃先生今日稱，新竹執行分署將於31日強行拍賣太極門苗栗山區土地，等同違法搶奪民產。太極門弟子半個多月來，不斷陳情、提出異議，要求國稅局依法撤銷假稅單，要求執行署依法停止強行拍賣，但都不理不睬，懇請市長代為反映。黃偉哲接下陳情書時表示，他已收到相關訊息，會協助反映心聲。

太極門弟子黃先生也說，此案迄今24年仍未解決，最高法院及最高行政法院分別在2007年、2018年判決太極門無罪無稅確定，認定太極門是氣功武術修行門派，同時認定敬師禮是贈予，而非補習班學費，因此，懇請黃偉哲體恤市民渴望安穩修道場所的心情，代向中央政府反映冤情。

(中時 )