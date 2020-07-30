◎貢寮未爆彈引爆 驚人水柱直衝天際

新北市貢寮區卯澳灣日前有潛水客意外發現有13枚未爆彈沈在海底，軍方30日上午10點15分完成爆破，據指出估計須使用1300餘公斤炸藥量，激起的水花高達20米高，令現場眾人看傻眼。

◎8月1日南下輔選李眉蓁 侯友宜：全力加油打氣

新北市長侯友宜確定在8月1日南下輔選國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁，侯友宜上午受訪指出，當天晚上會南下高雄，希望李眉蓁認真努力並勇於承擔，為高雄多做事；侯指出，選舉關鍵是候選人本身，要把對高雄市未來願景告訴高雄市民，把政見提出來，他會全力為她加油打氣。

◎探視李登輝傳被婉拒 市府發言人澄清：柯評估後不適合

北榮證實前總統李登輝狀況不佳，一度傳出台北市長柯文哲將前往探視遭家屬婉拒，北市府發言人陳智菡30日表示，柯與家屬充分了解後，評估現在去探望不是那麼適合，也希望把時間留給李家人。

◎44校淪陷！北市金露華植株感染棉絮粉蝨 吸入恐過敏

棉絮粉蝨大舉入侵！北市議員汪志冰接獲民眾陳情，有棉絮粉蝨寄生於路邊的金露華植株，飛揚的粉塵造成皮膚搔癢，經調閱資料發現，棉絮粉蝨已遍布北市各行政區，108間中小學校內種植金露華，有4成遭感染，教育局表示，將請學校於開學前適度修剪，並視情況投藥防治病蟲害。

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