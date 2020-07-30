民進黨高雄市長候選人陳其邁30日到高市大樹區九曲堂拜票。（林雅惠攝）

高雄最南端的行政區究竟在哪理，意外成了高雄市長補選攻防的話題，民進黨候選人陳其邁酸李眉蓁「這是基本常識」，引發李陣營反擊，陳其邁30日表示，本島應是林園，東沙離島若算進去才是旗津，「謝謝指正」，但總之選舉還是勤跑基層，才接地氣。

針對李眉蓁答錯青年失業率，質詢時卻關心前市長韓國瑜體重，陳其邁表示，每個人問政都有每個人的風格，但是在議會或者選舉，最重要還是要提出具體的政見。

陳其邁說，他們都很關心幾項包括高雄的經濟轉型、拼經濟、青年失業，這些都是大家非常關心的議題，希望李議員能多琢磨，這個比較重要，體重大概一般人不太會關心到底怎麼樣，還是要聚焦在市政的議題會比較好。

對於民眾黨候選人吳益政點名陳其邁回答如何替高雄還3000億的債務？陳其邁表示，高雄的產業能夠轉型，自然而然政府稅收就會增加，也包括如何利用民間的資源來獎勵他們參與公共建設，不管利用科技或是節流等財政的手段，這都是要多方到位讓高雄財政更健全。

陳其邁強調，更重要的是在整個招商或是城市轉型過程中也要把進步或經濟成長的果實讓全民都能分享，讓年輕人都有更好的就業機會，希望可以馬上上任立刻來解決民眾關心的不管是經濟、財政或青年就業相關問題。

(中時 )