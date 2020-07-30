台股權王台積電(2330)周四開高之後，欲小不易，都在平盤之上趨堅整理，同時帶動台股早盤一度大漲超過200點，衝破12700點關卡。而迄上午11：51的加權指數暫報12688點，仍勁揚147點，漲幅1.18%，成交1500億元。

今集團股力挺多方者，除台積電外，還包括南亞科、富邦金、日月光投控、廣達、仁寶、友達、群創、台塑、台化、南亞、台泥、亞泥、和碩、遠東新、長榮、台玻、統一、台達電及第一金等。

而表現疲軟的權值股，包括國巨、聯發科、台塑化、股王大立光、鴻海、國泰金、中鋼、兆豐金與聯電等。

新台幣兌美元匯價方面，台北外匯交易市場今以29.470元開盤，小幅升值3.1分；不過，之後仍一路走高，早盤最高一度來到29.265元，大幅升值2.36角，似有再向29.2元敲門味道。

截至上午11：50的匯率，新台幣兌美元暫報29.31元，仍強勁升值1.91角。券商業者評估，不排除央行仍將在尾盤作價，是否力守29.5元大關，值持續關切。

(工商 )