前總統李登輝病況不佳，前總統陳水扁今在臉書貼出歷任及現任蔡英文總統、副總統賴清德照片提到，李曾經告訴他，「不可以讓副總統看公文」；下面影人留言，難怪呂秀蓮說她是「深宮怨婦」。

陳水扁貼文附圖不只有蔡賴二人，還有蔣經國與李登輝、李登輝與李元簇、自己與呂秀蓮；下面留言有人認為，相輔相成；也有人認為阿扁講得很貼切，備位元首 ，看似重要，英雄無用武之地；不過也有人酸說，不是這樣看副總統的功能，批公文不是重點，防人不如好好用人，難怪呂秀蓮副總統才會說她是“深宮怨婦”！

陳水扁今在臉書上貼文「副總統有公文可批嗎」？「不曉得是哪一個的副總統說的？有人問副總統每天都做什麼事，副總統說『只有一件事，就是每天醒來，問總統死了沒』」

他說，李前總統曾告訴他，「不可以讓副總統看公文」，他也曾請教過前副總統李元簇，副總統是什麼？

他表示，而李元簇答「副總統就是副總統，不是半個總統」而他個人則認為，副總統有點像是籃球場上的板凳球員，或是棒球場上的指定代打，雖然板凳球員或是指定代打，可能打出好成績，但整場球賽中，仍不能同時有兩位控球後衛或兩位打擊手」。

(中時 )