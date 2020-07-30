上市化工大廠東鹼（1708）2018年遭環保局裁罰400萬餘元，重大訊息曝光前，總經理傅春生及胞弟傅敏郎、胞妹傅薇香共同融券賣股，獲利20萬餘元。台北地院認定違反《證券交易法》，考量傅兄妹認罪，今判3人各2年徒刑，緩刑4年，各須支付公庫30萬元，沒收不法所得，可上訴。

檢方調查，宜蘭縣馬賽地區2018年10月間傳出酸臭味汙染，縣政府環保局到場稽核，確認汙染源是東鹼蘇澳總廠，同月7日依違反空污法、水污法及廢棄物清理法，對東鹼開罰400萬餘元，勒令停工，並於同月9日發布新聞稿，東鹼同日發布重訊。

傅春生早於7日就知悉公司被罰，當天晚上把消息告知傅敏郎、傅薇香，讓弟妹在8日透過多個人頭帳戶，融券賣出57張東鹼股票，獲利20多萬元，涉犯《證券交易法》內線交易罪。檢調去年10月發動搜索，約談傅兄妹3人到案，3人均認罪，並將不法所得繳由檢方扣押。

(中時 )