大陸一名男子賣蛇藥示範玩蛇，卻被手中的眼鏡王蛇咬中，當場倒地不治。（網路照片/上游新聞）

男子被手上的蛇咬傷，立即攤倒。（網路照片/上游新聞）

大陸廣西省昨（29日）發生一起「玩蛇人被蛇咬死」的意外事故，一名賣蛇藥的男子，為了推銷商品，拿出自己帶來的眼鏡王蛇與一隻雞進行表演，表演到一半，眼鏡王蛇冷不防咬了他耳朵一口，賣藥郎當場癱軟倒地，急救無效身亡。

綜合大陸媒體報導，事件發生在廣西省來賓市興賓區平陽鎮，從網路流傳的影片可看到，身穿黑衣的賣藥郎蹲在路邊，為了吸引路人眼光，他拿出一隻雞逗弄一條黑色毒蛇，並推銷自己的藥酒。

突然間，賣藥郎手中毒蛇咬了他耳朵一口，賣藥郎當場癱軟倒地，目擊民眾趕緊報案。平陽鎮衛生院醫生表示，當天上午11時許接到電話，趕到現場發現，該名男子耳朵處有蛇咬痕跡，臉上、手腳已呈現青紫色，心跳與呼吸均已停止，緊急搶救依然無法挽回男子性命。網路影片可聽到旁邊有人說：「他自己拿蛇來耍，說自己的藥好得多，自己卻被蛇咬死了。」。

圍觀民眾告訴醫生，咬傷男子的是「眼鏡王蛇」，俗稱過山峰。資料顯示，眼鏡王蛇是世界上體型最長的毒蛇，最長可達5公尺以上。更恐怖的是，咬傷男子的眼鏡王蛇，據悉目前消失無蹤。

對於這起不幸事件，大陸網友評論：「用真毒蛇，這樣的良心商家不多了。逝者安息吧，肯定上天堂了」、「毒蛇是真的，蛇藥是假的」、「蛇也只是為了生存而已」、「活該拿生命裝逼」。

(中時新聞網)