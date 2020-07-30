依據證交所資料顯示，證券交易累計開戶數在今年6月達1989.5萬戶，較去年底增加約62.6萬戶。除了開戶數大增外，台股成交量也是明顯增加，自今年3/23逐筆交易撮合制度實施以來，4~6月上市台股日平均成交金額均在1600億以上，7月份統計至7/27止，日平均成交金額更高達2277億。

開發金旗下凱基證券建議投資人選擇開戶券商時，應多比較產品的多元性及看盤交易軟體，能提供多元產品服務的券商，可以讓投資人有更多的選擇，找到適合自己的理財商品。

以在小資族群最夯的定期定額買股來說，凱基證券提供的投資標的超過200檔，傲居同業之冠，每月投資3000元且在線上操作即可完成交易設定，投資理財輕鬆又方便。而在存股期間更可結合台股的借券服務，將持有的股票做出借，額外再賺取出借收入，活化閒置股票部位，如此可一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益。

定期定額存股，股票交易的相關費用單純，僅有手續費（0.1425%）與賣出時的交易稅（股0.3%，ETF 0.1%），賣出後資金入帳的時間只要2個工作日，資金調度更彈性。

而定期定額存股和自己買零股的差異有兩點，第一，由於定期定額只需設定一次，往後便自動扣款，因此有助於投資人有紀律的投資，不像自行買零股容易忘記，且易受人性弱點影響，市況不好時傾向停扣。

第二，比起投資人自行買零股、設定價格，券商依據投資標的，匯總所有客戶款項，再根據實際成交價和委託申購股數比例來進行分配，成交機率較高。

(時報資訊)