網上支付系統商PayPal上季業績表現優於市場預期，並表示電商交易與新帳戶激增，帶動上季獲利大幅成長86%，而這樣的趨勢仍未消退，將有助於擴大在行動支付工具方面的投資。

受此激勵，PayPal周三盤後股價上漲3.5%，報191.11美元，稍早前一度漲逾6%。自上次於5月6日公布財報以來，PayPal股價已經上漲44%。

受惠於防疫限制措施帶動網購需求，PayPal第二季營收年增22%，為52.6億美元，優於市場預期的近50億美元。淨利年增86%，為15.3億美元，每股盈餘為1.29美元。經調整後每股盈餘為1.07美元，較去年同期的71美分成長，並優於市場預期的87美分。

第二季平台交易額年增30%，為2222億美元，超出市場預期的2100億美元。第二季支付平台新增2130萬個活躍帳戶。

PayPal預估第三季營收年增25%，平台總交易額成長30%，經調整後每股盈餘成長25%，此外，該公司預估全年營收將成長22%，經調整後每股盈餘將成長約25%。

(時報資訊)