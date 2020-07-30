李登輝狀況不佳 夫人曾文惠連2日赴北榮 12:192020/07/30 中時新聞網 李慈音 、 鄭任南 、 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 曾文惠座車抵達北榮。（陳人齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統李登輝日前傳出在台北榮總住院病情不穩定，夫人曾文惠女士30日搭乘座車自住處翠山莊前往榮總探視，車子駛進榮總停車場。（鄭任南攝） 前總統李登輝目前身體狀況不理想，仍在住院醫療中，昨（29）日李登輝夫人曾文惠也趕赴北榮探視。夫妻鶼鰈情深，今日約11點半左右，曾文惠再度前往北榮探視李登輝。 高齡98歲的前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，而住進台北榮總醫院。據了解，李登輝自2月住院後，實際上出入醫院多次，最近一次是在6月25日住院。 據了解，曾文惠今乘座車離開住處翠山莊，再度前往台北榮總探視李登輝。 曾為「去中國化」反對李登輝 學者王曉波今辭世 趙少康論李登輝功過 直言「李有意搞垮國民黨」 (中時新聞網) #李登輝 #曾文惠 #北榮 #探視 #前總統 也許您會感興趣 政治熱門新聞 前總統李登輝病逝 享耆壽98歲 - 政治 - 旺報 陳水扁爆料：李登輝要他千萬不能給副總統看公文！ - 政治 李前總統病逝享年98歲 臺北榮總發出說明稿 - 政治 李登輝風雲一生 毀譽參半 - 政治 李登輝有糖尿病史 住院每天都要洗腎 最新病況曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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