前總統李登輝日前傳出在台北榮總住院病情不穩定，夫人曾文惠女士30日搭乘座車自住處翠山莊前往榮總探視，車子駛進榮總停車場。（鄭任南攝）

前總統李登輝目前身體狀況不理想，仍在住院醫療中，昨（29）日李登輝夫人曾文惠也趕赴北榮探視。夫妻鶼鰈情深，今日約11點半左右，曾文惠再度前往北榮探視李登輝。

高齡98歲的前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，而住進台北榮總醫院。據了解，李登輝自2月住院後，實際上出入醫院多次，最近一次是在6月25日住院。

據了解，曾文惠今乘座車離開住處翠山莊，再度前往台北榮總探視李登輝。

(中時新聞網)