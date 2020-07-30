日經新聞（Nikkei）30日（周四）報導，根據取得的消息指出，由於新冠病毒感染人數近日激增，使得日本首都東京市政府打算要求餐廳、卡拉OK業者自8月縮短營業時間，以遏止疫情持續升溫，並且針對願意實施此令的商家提供補助。

東京政府考慮給予商家20萬日圓（約1,900美元）補貼，若業者遵守每日晚上10時歇業的要求，即符合領取資格，預計從8月3日（下周一）開始實施到8月31日止。

(工商 )