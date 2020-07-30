台船董事長鄭文隆29日在公司例行的主管晨會裡宣布，自109年8月1日起，自願放棄所有本薪，僅領23,800元國家法定基本工資，直至台船公司轉虧為盈後再行回復薪水，以破釜沉舟必勝決心激勵全體員工士氣。

語畢後，與會的各級幹部一片靜默，無不感受到鄭董下定的決心，面對世界航運持續不景氣，台船在掙扎中求生存，目的就是希望台船公司能夠撐過這幾年來國際航運市場的極低迷期，要繼續活下去。

第二次任職台船公司進入第五年的鄭文隆，是台灣最重要的公共工程總推手，1989年由學界轉至交通部，1995年擔任交通部國工局局長，打造總預算7000億的國道5號雪山隧道及第二高速公路和連接的國道系統，也就是現在的國道2、3、4、6、8、10等高速公路。時任交通部國道新建工程局局長的鄭文隆，在雪隧工程中從第一天開工到最後的貫通完整參與，經歷15年，透過工程人員的智慧，打通了列為世界艱難工程之一的雪山隧道。

在國工局長任內，他積極建立起各類工程管理制度，推動「工程技術學術化」及「工程經驗文獻化」，使政府推動的公共建設能知道如何節省成本、縮短工期、減少對自然環境、人文社會的衝擊，進而建立及累積本土化的工程資產。

完成第二高速公路與北宜高的開通任務之後，鄭文隆局長於2005年初接受時任高雄市代理市長陳其邁的延攬到市政府擔任副市長職務，其對隧道工程累積的可觀經驗，替當時高雄進行的公共建設，尤其是解決捷運施工時所遭遇到的幾個重大困難點把脈，直到捷運工程順利進行才離開高雄市政府。

2008年初，鄭文隆出任台船公司董事長，首要任務是促使台船民營化，在他的大力推動下，在一年內就促成股票上市成功民營化。

老船廠的再奮起

三大事業改造台船公司結束第一任期後，鄭文隆於2016年再度回鍋到台船公司，這次，他肩負起「國艦國造」的重責大任，除此之外，他也要幫這間台灣歷史最悠久的大船廠把脈，回鍋的任務，除了國艦國造也要改造台船的營運結構。

鄭文隆曾描述其回鍋擔任台船董事長的目的說：「我回任董事長是為了『救台船』，必須讓這家老公司轉型、業務多角化，過去商船比重高，未來一定要轉到國艦及風電，不要每隔10幾年就因為國際景氣循環造成員工極端的痛苦。」

世界船廠的擴增，削價競爭情形屢見不鮮，台船雖然有世界頂尖的造船技藝，無奈就是抵不過新興船廠的低廉人力成本衝擊，造成商船業務不振，如果繼續守著造商船的老路，每當面臨一波波航運不景氣的浪潮來襲，台船只能在垂死中掙扎，鄭文隆看透了問題，因此要決心發展國艦國造及離岸風電工程，搭上蔡總統的國防自主與再生能源政策，台船公司像是抓到了風頭浪尖，進而奮勇邁進。

造船業貼著航運走，「造船業本來期待 2019、2020 年慢慢復甦，豈知又逢COVID-19來襲，現在又趴下去了。」2008年至今，國際上較具規模的船廠，即手中握有2000總噸以上船舶訂單的船廠，已從全盛期934家到現在僅剩281家；接下來，國際預測其中近兩年內可能有217家手上無業務而關廠，這是全世界性的局勢。

全球不景氣，全盛期的船廠已倒了一大堆，預計2022年後全世界恐會剩下64家造船廠，而台灣身為海洋國家，豈能沒有造船廠？台船公司很努力想成為那64家之一，會竭盡全力去生存，續保台灣造船工業的元氣。

自從蔡總統上任以來積極推動「潛艦國造、國艦國造」，讓海軍、海巡等公務船在國內建造，填補商船虧損，保護台灣造船廠不倒，有政策加持做後盾，也讓鄭文隆決心不走老路，這幾年台船沒有裁員、沒有減薪，除了留住員工，也保住台灣造船產業的根基，也保障了數千個勞工家庭的生計。

鄭文隆曾說：「在杉林溪隧道入口處的大石上方有1棵樹，石頭上沒有土，卻能長出台灣的國寶紅檜，雪山隧道就是從無到有的偉大工程。」而潛艦國造也是從無到有的情況，鄭董被賦予「只許成功、不許失敗」的任務，外界都在看，2020年全世界因為疫情關係，百業蕭條急需重新整備，但老船廠不走回頭路，決心在風頭浪尖上繼續邁進，一生與重大工程為伍的鄭文隆，正在發揮他畢生所學、用盡所有辦法，讓台船生存、發展、壯大，希望能像當年台船成功完成民營化一般，再創全球造船界的典範。

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