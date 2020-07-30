新北市政府將與20家觀光工廠聯手推出「童話夢工廠厚趣淘-2020新北觀光工廠輕旅行」；新北副市長吳明機表示，今年因受疫情影響，觀光工廠受到不小衝擊，隨著後疫情時代來臨，市府擴大辦理觀光工廠輕旅行活動，除可活絡經濟外，也讓父母與學子在暑假期間享親子之遊。

此活動共有100場次，分別有599元「超值一日遊」，內含2家觀光工廠遊程、美味午餐、人氣商圈景點遊覽的優質行程；以及899元「豪華一日遊」，供民眾選擇，首波遊程預計7月31日中午12點開放報名。

主辦單位新北市政府經發局指出，此輕旅行活動，依遊客興趣喜好規劃「網美養成記」、「吃貨好味道」、「親子樂遊遊」、「燃燒職人魂」四大主題。此外，配合新北振興168，各家觀光工廠提供至少8折優惠、買一送一或免門票等優惠，市府額外再加碼憑店家發票登錄即有抽獎資格，抽百萬電動車、iPhone、apple watch等萬份獎品。

(工商 )