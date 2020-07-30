「2020臺灣輔具暨長期照護大展」 7月30日至8月2日在南港展覽館1館1樓登場，新光保全暨新保生活關懷以「全方位照護服務」為主軸，在I區416號，展出幫助民眾安心享老的設備與服務。

在國內平均每戶人口持續下降，表示家中照顧或支持人力將愈單薄，居家醫療的需求也會明顯增加，高齡社會將出現更多在宅臨終或居家安寧照顧的需要，為此新光保全積極整合新光關係企業內保全、醫療、保險等相關資源，打造出「Care Ｕ雲端居家照護」平台，應用物聯網及雲端技術，搭配24小時照護中心的人員服務，建構出全方位的照護整合系統。為提供更多元化的生活服務，由子公司新保生活關懷公司，專責無障礙接送、輔具銷售／租賃及生活轉介等服務，滿足長輩生活所需，實現「在宅老化」的願望，提供銀髮族「安心享老的家」。

除了在宅老化的服務，新保生活關懷公司今年引進復能設備，提倡「運動復能、健促緩老、自立自援」樂齡動健康的新觀念，提供銀髮樂齡族群專業健康運動諮詢服務，改善台灣高齡化社會復健復能問題，有效協助失能長輩恢復身心健康，重拾人生活力。

台灣進入後疫情時代，病毒對人體的影響是隱形且漫長的，自主健康管理意識日漸提升，戴口罩、量體溫已成為國民的生活日常，針對企業用戶，子公司新誼整合科技提供「人體測溫＋人臉辨識系統」，結合防疫、門禁、差勤，能有效管理公司人員，同時引進體溫篩檢儀能快速篩檢體溫，適用於百貨商場、學校、醫院等公共空間，以因應未來可能的驟變與衝擊，掌握未來的趨勢做好超前部署，多一層安心與保障。

(中時 )