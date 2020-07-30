How did Ohtani hit this one out?! pic.twitter.com/C0y1QvsEaI — MLB (@MLB) July 30, 2020

效力天使隊的「二刀流」大谷翔平打擊近況似乎回溫，今日面對水手擔任第四棒、指定打擊，4局下半敲出本季首轟，幫助球隊一舉攻下3分逆轉比數，不過令人驚訝的是球的落點相當低，他硬是將球「撈」起並轟出全壘打牆外，連官網貼出開轟影片時都想問，「大谷怎麼打的？」

大谷翔平開季以來打擊手感不算佳，不過昨日有二壘打、1分打點，今日則直接開轟，他於4局下半面對水手先發投手鄧恩（Justin Dunn），壘上則有因為失誤、保送上壘的隊友卓奧特、阮棟，大谷在2好球後，面對低角度曲球將球撈起，且這球就一路飛向中外野，大谷敲出3分炮，也是今年首轟。

根據大聯盟官網報導，這顆球距離地面僅1.2英尺，相當於36.6公分，不過大谷卻仍能開轟，「Statcast系統」計算擊球初速為101英里，飛行距離有402英尺。在大谷3分炮幫助下，5局結束天使以4比1領先。

大聯盟官方推特在貼出這段影片時也相當疑惑，「大谷是怎麼敲成全壘打的？」底下美國網友也相當驚訝，「這球也太低了吧！」、「比神鱒更強的高爾夫選手？」、「球好彈」、「因為對手是水手」。

(中時 )