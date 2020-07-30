刺激北市國旅 友善店家消費集點抽當肯電動機車 12:282020/07/30 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市副市長黃珊珊（右）與插畫家當肯（左）一同宣傳北市友善店家消費集點抽獎活動。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市副市長黃珊珊（右）與插畫家當肯（左）一同宣傳北市友善店家消費集點抽獎活動。（黃世麒攝） 北市副市長黃珊珊（右）與插畫家當肯（左）一同宣傳北市友善店家消費集點抽獎活動。（黃世麒攝） 台北市商業處與插畫家當肯合作，推出台北友善店家「當肯帶你走」消費集點抽獎活動，串聯近300家友善店家共同參與，民眾只要在8月1日起3個月內，在北市特約友善店家消費滿百元即可獲得「1點月月抽」資格，集滿3點還可參加「加碼月月抽」活動，有機會獲得當肯插畫包膜限定款電動機車1台及專屬安全帽。 在30日的宣傳記者會上，台北市副市長黃珊珊與插畫家當肯一同宣傳，希望藉由當肯的超人氣與活潑風格，吸引更多民眾在北市消費。 (中時 ) #店家 #消費 #國旅 #當肯 #電動機車 也許您會感興趣 推薦閱讀 日月潭精彩活動連番上陣 迎接大國旅商機 04:102020/07/30 產業特刊 中市文化藝術亮點搶商機 中區舊城尋寶趣 19:242020/07/29 寶島 「嘉義住宿」上Yahoo奇摩熱搜榜 安心旅遊補助7月底用完 15:002020/07/29 生活 高雄市東高慢食旅輔導店家評鑑大會 熱鬧登場 19:392020/07/29 生活 《金融》辦理紓困振興貸款績優 14家國銀獲表揚 07:442020/07/30 財經 台新MyData平台 線上申辦更輕鬆 04:102020/07/30 財經焦點 嘉義住宿夯 購物節拚抽大獎 04:102020/07/30 地方新聞 再挺國旅 台新銀行推台灣旅宿網訂房回饋 17:552020/07/29 財經 《金融股》搶國旅商機 兆豐銀推網購信用卡 16:312020/07/29 財經 日福島縣餐廳爆炸至少1死17傷 炸到僅剩鋼筋 12:052020/07/30 國際 生活熱門新聞 警訊！張上淳鬆口：不排除台灣發生第二波疫情 - 生活 放久恐致癌！食藥署宣布8／1起36款胃藥全禁 - 生活 發病前就能發現！阿茲海默症新診斷法太令人驚訝 - 生活 桃園小心了！確診泰籍移工返國前密集進出這裡 - 生活 動滋券尾數「4」中籤率超低 竟是內政部20年前種下的因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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