北市副市長黃珊珊（右）與插畫家當肯（左）一同宣傳北市友善店家消費集點抽獎活動。（黃世麒攝）

北市副市長黃珊珊（右）與插畫家當肯（左）一同宣傳北市友善店家消費集點抽獎活動。（黃世麒攝）

台北市商業處與插畫家當肯合作，推出台北友善店家「當肯帶你走」消費集點抽獎活動，串聯近300家友善店家共同參與，民眾只要在8月1日起3個月內，在北市特約友善店家消費滿百元即可獲得「1點月月抽」資格，集滿3點還可參加「加碼月月抽」活動，有機會獲得當肯插畫包膜限定款電動機車1台及專屬安全帽。

在30日的宣傳記者會上，台北市副市長黃珊珊與插畫家當肯一同宣傳，希望藉由當肯的超人氣與活潑風格，吸引更多民眾在北市消費。

(中時 )